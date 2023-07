Capo Noli, i VVF salvano un uomo e due bambine sugli scogli

Erano rimasti bloccati a causa della risacca con l’uomo che era ferito

Nel tardo ponteggio odierno i Vigili del fuoco hanno soccorso un uomo e due bambine bloccati sugli scogli a Capo Noli (SV).

A causa della risacca non riuscivano più a tornare alla spiaggia, in più, l’uomo, era ferito ad una gamba e sanguinava.

L’elicottero Drago VF, partito da Genova, ha cosi raggiunto la parete rocciosa dove erano bloccati.

Un sommozzatore è stato verricellato per una trentina di metri fino a raggiungerli.

Appurata la non eccessiva urgenza per il ferito, ha optato prima di imbarcare le bimbe di 6 e 12 anni, sempre via verricello e dopo di recuperare anche l’uomo. Presente sul posto via mare la Capitaneria di Porto.

