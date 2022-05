Continuano i controlli sulla filiera ittica commerciale del personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera – di Savona, rivolti alla tutela del consumatore finale, in particolare nell’entroterra piemontese.

Ieri personale facente parte del Nucleo Ispettivo Pesca della Guardia Costiera ha effettuato attività di controllo presso le rivendite al dettaglio di prodotti ittici freschi e congelati nel territorio di Alessandria.

Dagli accertamenti effettuati è risultato che i prodotti ittici esposti per la vendita, non erano correttamente etichettati e non fornivano le dovute informazioni obbligatorie al consumatore finale.

All’interno della stessa attività al dettaglio vi erano conservati altri prodotti (polpi) non correttamente tracciati, in quanto sia i documenti di accompagnamento della merce che le etichette non contenevano le informazioni obbligatorie previste dalle norme comunitarie.

In particolare mancavano le informazioni relative alla denominazione commerciale e scientifica del pesce, il metodo di produzione (pescato o allevato) e la zona di cattura

Al grossista ed al commerciante sono state elevate sanzioni amministrativa dell’importo di 3.000 euro.