Caos traffico a Genova: da lunedì a sabato prossimi chiuso allacciamento A7

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire attività di manutenzione della galleria “Rivarolo II”, sarà chiuso l’allacciamento con la A7, in direzione di Genova, dalle 6:00 di lunedì 25 alle 6:00 di sabato 30 gennaio.

Lo hanno comunicato oggi i responsabili di Autostrade per l’Italia.

Contemporaneamente, per analoghe attività sulla galleria “Ribasso” sulla A12, sarà attiva una cantierizzazione tra le stazioni di Chiavari e Lavagna che comporterà la chiusura della stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata per chi è diretto a Genova: in alternativa potrà essere utilizzata la stazione di Chiavari.

I lavori, secondo quanto riferito, verranno portati avanti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

In vista dei lavori di Autostrade per l’Italia da lunedì 25 gennaio, nella galleria di Rivarolo II in corrispondenza dell’allacciamento A12 Ovest/A7 Sud che verrà conseguentemente chiuso, il Comune di Genova ha previsto l’impiego di pattuglie di Polizia locale aggiuntive.

Verranno dislocate nelle zone di Bolzaneto presso la rotonda in uscita dall’Autostrada A7, lungo la Val Polcevera, e a Sampierdarena, dove sono previste potenziali criticità dovute ai flussi di traffico.

