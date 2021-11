Caos Galliera, ambulanza bloccata dalla scorsa notte per mancanza lettini

“Dalla mezzanotte e mezza della scorsa notte un nostro equipaggio, composto da tre soccorritori, è letteralmente bloccato al pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova a causa della mancanza di lettini che costringe il paziente a essere mantenuto sulla nostra barella, per di più in codice giallo, quello di media gravità, la cui trattazione dovrebbe avvenire, secondo le nuove linee, entro 15 minuti”.

Lo ha denunciato stamane il presidente della Croce Bianca genovese, Walter Carrubba.

“Stamattina – ha spiegato Carrubba – ci tocca lanciare l’ennesimo e, speriamo, almeno stavolta, non inascoltato grido di dolore.

Questa situazione, per la quale non si può parlare certo di emergenza considerato che permane da anni e anni, pone in grave difficoltà non solo la nostra pubblica assistenza, ma anche tutte le altre.

I volontari del turno notturno devono recarsi al lavoro, peraltro dopo un’intera notte in bianco, a loro va dato il cambio e il mezzo resta fermo, venendo così sottratto all’emergenza territoriale e ai trasporti sanitari ordinari.

Stamane all’ospedale Galliera restano più di 60 pazienti, di cui 15 in attesa e ben 40 tra codici rossi e gialli attualmente in visita.

Chiediamo anticipatamente scusa a tutta la cittadinanza per eventuali disservizi, del tutto indipendenti dalla nostra volontà.

Il modo migliore per aiutarci sarebbe quello di farsi sentire nelle sedi opportune: questa situazione non è più tollerabile né procrastinabile”.