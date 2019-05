Un concerto dal titolo “Canzoni, madrigali e mottetti nella polifonia nordeuropea” dedicato a Renzo Bez con la partecipazione dell’ Ensemble Quinta e Sesta di Genova. L’esecuzione musicale avrà luogo domenica 5 maggio, alle ore 17.30, presso l’Oratorio S. Martino di Recco. La rassegna musicale è organizzata dal Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso con il sostegno dell’Amministrazione comunale della città.

Il gruppo l’Ensemble, si e costituito nel 2016 ed è formato da giovanissimi musicisti e promosso dall’Associazione Culturale “I Lunedi Musicali” di Savignone; la direzione musicale è diretta dal maestro Andrea Visconti. Il complesso è formato da un coro a voci dispari di cantori che provengono dalla comune esperienza di formazione del Liceo Musicale e Conservatorio, che ne hanno formato una compagine affiatata, nel desiderio di conoscere il multiforme repertorio polifonico.

Il gruppo esegue una raccolta di brani che spaziano dalla polifonia profana rinascimentale al repertorio polifonico del ‘900 e contemporaneo, con incursioni nel repertorio leggero e traditional. Infatti domenica, il complesso sarà accompagnato al pianoforte da Caterina Picasso e alla chitarra da Luca Cabella. Eseguiranno brani di Des Prez, Passerau, Bennet, Tallis, Dowland, Rheinberger, Stanford, Poulenc, Hindemith, Gjelo, Chilcott di cui sarà eseguita la “Piccola Messa Jazz”.

Un concerto interessante che assume anche un’importanza particolare perché è dedicato ad una persona scomparsa recentemente, Renzo Bez, stimato ed amato da tutti coloro che lo hanno conosciuto come studioso di musica antica, come musicista, come insegnante, come uomo che si è sempre dedicato con grande impegno, passione, competenza e modestia al suo lavoro e in particolare ai giovani.

Gli organizzatori si augurano che molte persone saranno presenti al concerto per testimoniare che Renzo Bez ha lasciato un seme positivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Il concerto è ad ingresso libero. ABov.

Informazioni più dettagliate e prenotazioni: 0185770703 – 338 8855581