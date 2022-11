Campioni Europei wako: argento per la genovese Marta Costa

Marta Costa, 27 enne genovese, è reduce dai Campionati Europei wako di Kickboxing, nella categoria dei -65kg, che si sono svolti ad Antalya in Turchia dal 13 al 20 novembre.

La forte atleta genovese già campionessa italiana, che si allena nella società sportiva genovese La Dama Kombat, ha battuto nei quarti la campionessa Svizzera e nelle semifinale la quotata atleta serba, al termine di un match combattutissimo.

Nella finale di sabato 19 novembre Marta si è trovata davanti l’atleta di casa Bediha Tacyildiz, atleta di grande esperienza, nelle prime due riprese dove le atlete erano praticamente in parità, nella terza la turca ha allungato e vinto ai punti.

Marta torna a casa, con un argento che le vale l’accesso ai prossimi world games che si terranno in Arabia Saudita il prossimo anno in ottobre.

Questa settimana passata con la nazionale italiana e con i coach della nazionale ha sicuramente lasciato un segno indelebile nella carriera sportiva di Marta.

I suoi allenatori Marco Boz e Davide Femia aspettano Marta, dopo qualche giorno di riposo, In palestra per iniziare la preparazione, per un match professionistico che dovrà affrontare il prossimo 18 dicembre sempre in Turchia nella grande Promotion asiatica FFC.

Marta testimonial dell’azienda Genovese del Corochinato, ha preso il soprannome di AsinellONA, dall unione del soprannome di Marta “ONA” e il celeberrimo aperitivo genovese “Asinello”.