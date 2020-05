Campionato, ripresa Serie A: si partirebbe dai recuperi

Il campionato di calcio di Serie A riprenderà probabilmente dai recuperi delle gare rinviate.

Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Torino-Parma: sono questi i quattro match da recuperare, che servirebbero anche da “rodaggio” in vista della ripartenza a ranghi completi. Con due giornate da disputare ogni settimana, dovrebbe essere rispettata anche la scadenza del 2 agosto indicata dall’Uefa per la conclusione dei campionati. Poi spazio alle coppe europee. Sul tavolo della Lega, ovviamente, anche la questione diritti tv, dopo le parole di Spadafora su una possibile “diretta gol in chiaro” per evitare assembramenti nei luoghi di ritrovo dei tifosi.