Genoa, una seduta al giorno per la truppa di Nicola

Seconda settimana di attività per i giocatori dopo quella inaugurale caratterizzata da corse, test, ricondizionamento e programmi di carattere individuale.

Con tutte le cautele prescritte, dopo la parantesi di domenica per tirare il fiato, la squadra è rientrata al Centro G.Signorini per la seduta n° 1 di una serie che vedrà capitan Criscito e compagni in campo ogni giorno. La preparazione sta andando avanti su più piani. Il ritorno al pallone, con l’aggiunta delle partitelle, ha inserito un elemento-base nei modelli sviluppati da Didi Nicola e lo staff. I concentramenti in palestra proseguono ancora a orari scaglionati, per preservare condizioni idonee di sicurezza. Il Genoa, società e squadra, condivide il dolore di Pino Gerundo, massofisioterapista del team, per la scomparsa della mamma Maria.