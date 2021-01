Campasso, Polizia locale: chiusa autofficina abusiva. Denunciato 32enne genovese

Gli agenti dei nuclei Commercio e Ambiente del reparto Sicurezza urbana della Polizia locale oggi hanno chiuso un’autofficina abusiva in via del Campasso a Sampierdarena.

Il 32enne genovese che gestiva l’attività illecita è stato sanzionato e denunciato per la gestione abusiva di rifiuti pericolosi derivanti dall’attività.

Era iscritto alla Camera di Commercio come gestore di attività di commercio di prodotti lattiero caseari alimentari e intermediario di autovetture.

Attività, quest’ultima, per cui non aveva mai compilato registro degli affari relativo per la compravendita, circostanza per cui è stato anche sanzionato a norma del Testo unico di Polizia.

Secondo quanto riferito dalla Polizia locale, Al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività per il commercio “online” di autoveicoli il 32enne non aveva indicato la sede dove avrebbe esercitato tale attività, lasciando quale unico indirizzo quello, in via Cornigliano, dove in realtà svolge l’attività primaria, quella di vendita prodotti del settore alimentare.

La presunta attività abusiva di autoriparazione veniva esercitata in un’area privata e in due box nella disponibilità del giovane.

Quando gli agenti della Polizia locale è intervenuto, il gestore dell’attività non autorizzata stava sostituendo uno pneumatico da un mezzo non di sua proprietà.

È stato anche sanzionato il proprietario di un veicolo presente sul posto per avere affidato il mezzo per la riparazione a un’impresa non autorizzata.