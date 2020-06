Finalmente si è trovata una quadra, sul modello tedesco, per la gestione della quarantena nel mondo del calcio.

È arrivato anche l’ultimo via libera: la Serie A è ufficialmente salva. La nuova quarantena proposta dalla Federcalcio è stata accettata in via definitiva dal Comitato Tecnico Scientifico del Governo. In caso di positività di un componente del gruppo squadra, solo il contagiato andrà in isolamento, mentre gli altri potranno continuare a giocare, come accade in Bundesliga.

Questo sarà possibile facendo sottoporre tutte le altre persone – calciatori e membri dello staff – ad un tampone a risposta rapida il giorno della prima partita successiva al rilevamento di un contagio, più precisamente a quattro ore dal fischio di inizio. Si tratta di un test sulla saliva in grado di dare l’esito in dieci minuti, e che sta per essere validato. I giocatori che risulteranno negativi, avranno l’ok per scendere in campo. Comunque, di fronte ad una positività all’interno di una squadra, l’intero gruppo dovrà in ogni caso restare in ritiro per due settimane, muovendosi solo per le partite.