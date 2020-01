Calcio – Quasi a sorpresa ecco per il Cadimare il Fieschi

La Spezia – Cadimare salvo sorprese al completo nella partita che, in casa al “Denis Pieroni” della Pieve spezzina, domenica 26/1 lo vuole impegnato contro quel Real Fieschi rientrato in lizza dopo le note vicende (che peraltro hanno riportato i cadamoti al secondo posto in classifica subito dietro alla Forza e Coraggio); arbitra Paredes.

Soddisfazione nel frattempo per la convocazione di Manuel Del Santo, annata 2003 che si sta evidenziando da esterno destro bianconero, nella Rappresentativa Under 19 ligure che sosterrà un intenso allenamento mercoledì prossimo 29/1 al “San Rocco” di Recco: ore 14.30.

Queste infine le altre gare in programma in quella che, pure nel Girone B del campionato calcistico di Promozione ligure, è l’imminente terza giornata del giorne di ritorno…Bogliasco – Forza e Coraggio, Canaletto Sepor – Magra Azzurri, Goliardicapolis – Valdivara Cinque Terre, Little James – Golfo Pro Recco, Marassi 1965 – Levanto, Ortonovo – Don Bosco Spezia e Vallescrivia-Sammargheritese.

Nella foto Manuel Del Santo