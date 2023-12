Calcio – Pari del Levanto con la Sampierdarenese

Levanto – Non va oltre il pareggio, il Levanto al “Raso Scaramuccia” di Moltedi, del resto di fronte aveva un fior di squadra (si guardi la classifica) come l’ Unione Sampierdarenese che era peraltro passata in vantaggio; un bel gol di Tuvo ha rimesso le cose a posto alle soglie dell’intervallo.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, era la 13.a giornata: Caperanese-Little James 3-0, Don Bosco Spezia-Bogliasco 3-2, Levanto-Unione Sampierdarenese 1-1, Molassana Boero-Cadimare 0-1, Psm Rapallo-Canaletto Sepor 3-2, San Desiderio-Rapallo Rivarolese 4-1, Tarros Sarzanese-Intercomunale Beverino 3-4 e Vallescrivia-Magrazzurri 2-0.

Ne consegue la classifica…Psm Rapallo punti 25; Molassana Boero, Intercomunale Beverino, Sampierdarenese e Bogliasco 23; Caperanese 22; Don Bosco Spezia 21; Levanto e Magrazzurri 20; Vallescrivia 18; Sam Desiderio 17; Canaletto Sepor e Tarros Sarzanese 15; Little James 11; Cadimare 19; Rapallo Rivarolese 2.

Tabellino.

LEVANTO – U. SAMPIERDARENESE 1 – 1

MARCATORI: 29′ Bruni e 44′ Tuvo.

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Nicora; Ambrosini (Motto), De Filippi M., Del Vigo; Martinez (Bagnasco), Daniello, Righetti (Rezzano); Barilari e Tuvo (Bertagna A.). All. Agata.

UNIONE SAMPIERDARENESE: Secondelli, Costa, Pittaluga V. (Grigò); Sarpa, De Simone, Bruni; Chiarabioni, Cadenasso, Fedri (Porcu); Fiorucci e Bevegni (Biagini). All. Pittaluga R.

ARBITRO: Mula di Genova.

Nella foto, il “bomber” e vicecapitano del Levanto, Dimitri Righetti