Calcio – Il D. Bosco Sp piega il Bogliasco

La Spezia – Senza reti all’intervallo, la partita del “Franco Cimma” esplode in tutto il suo spettacolo nella ripresa e ne esce vittorioso un Don Bosco Spezia che così conferma il proprio buon momento, purtroppo per un Bogliasco che in tal modo perde oltretutto il primato nel Girone B del campionato di Promozione ligure.

I gol: salesiani subito in vantaggio in avvio di secondo tempo con Santunione su “assist” di Morettini, quasi immediato il pareggio su spunto di Boero, un paio di minuti e Santunione stesso riporta in avanti gli oratoriani (di testa) su cross di Campagni; prima della mezz’ora il neoentrato Vargas Rojas, già fermato in extremis da Gianrossi poco prima, segna su passaggio di Napoletano e verso la fine un gran tiro a rientrare e centrare il “sette” di Boero…ridà “suspense” al finale.

Da rilevare una traversa colpita da Campagni alla mezz’ora del primo tempo. Dovuta a un infortunio la precoce uscira di Cappelletti. Ben dieci i minuti su recupero a Pagliari.

Tabellino.

D. BOSCO SP – BOGLIASCO 3 – 2

MARCATORI: 48′ e 54′ Santunione, 51′ e 83′ Boero, 70′ Vargas Rojas.

DON BOSCO SPEZIA: Ciardi, Antonelli, Adami; Morettini (Berti), Boggio, Mazzantini; Cuccolo, Campagni, Di Muri (Pisacane); Santunione (Vargas Rojas) e Napoletano (Falli). All. Bastianelli.

BOGLIASCO: Gianrossi, Origlia, Fanchini; Carnemolla (Provenzano), Maggiora (Martire), Lorefice; Ballani, Allocca, Bagliano (Moretti); Cappelletti (Boero) e Messina. All. Girardi.

ARBITRO: Marchetti di Chiavari.

Nella foto Vargas Rojas tra le maglie della difesa avversaria