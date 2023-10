Calcio, Levanto nella tana della capolista

Levanto – Impegno proibitivo per il Levanto, domenica 29/10, ore 15 a Caperana in casa di quella Caperanese che capeggia la classifica nel Girone B del campionato di Promozione ligure: per l’ 8.a giornata. Oltretutto, una volta di più, i levantesi si ritrovano con una difesa da reinventare; data l’assenza ancora di Bonati al centro della retroguardia e di capitan Nicora sulla sinistra (senza contare che manca il pure difensore Catena).

Ad ogni modo, i rivieraschi si tirano sù qualificandosi per i quarti di finale della Coppa Italia di categoria, travolto infatti a Moltedi quel Canaletto Sepor che nel turno d’andata alla Spezia s’era imposto per 3-2.

Ecco il “tabellino” del match al “Raso Scaramuccia”…

LEVANTO – CANALETTO 8 – 1

LEVANTO: Lagazo, Pozzi (46′ Defilippi), Folli (46′ Villa), Lorenzini, Bonati (56′ Motto), Del Vigo, Cappelletti, Callo, Rezzano, Bagnasco (56′ Martinez), Lagaxio (46′ Barilari).

CANALETTO SEPOR: Angrisani, Ugolini, Lazzerini (64′ Fazzolari), Lo Bue (64′ Maccarone), Pedaci, Rossi, Galloro, Fioroni, Biloni, Menacho (64′ Barbieri), De Lucia.

ARBITRO: Marchetti di Chiavari; assistenti Esposito e Castellucci della Spezia.

MARCATORI: 10′ Biloni, 13′ Del Vigo, 19′ Bagnasco, 26′ Pozzi, 30′ Cappelletti, 40′ Lagaxio, 65′ Martinez, 82′ Defilippi, 89′ Callo.