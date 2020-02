Calcio – Levanto contro il Magra per tornare alla vittoria

Levanto – Senza gli squalificati Monti e Romano (salvo infortunati e dunque ulteriori assenze) il Levanto tenta, domenica 23/2, il ritorno alla vittoria dopo la rovinosa caduta interna di fronte al Don Bosco Spezia…e la sfortunata sconfitta di misura in casa del Golfo Pro Recco, autentico festival del gol, risoltosi in extremis a sfavore dei biancocelesti.

Stavolta i rivieraschi attendono al “Raso Scaramuccia” quel Magra Azzurri che in classifica staziona pochi punti dietro di loro, appena sopra la cosiddetta zona “calda”, o “rossa”.

A Moltedi si gioca alle ore 15, per la 22.a giornata del campionato di Promozione ligure, Girone B; arbitra Fagiolino di Imperia.

Questi poi gli altri incontri in programma nel turno: Bogliasco-Goliardicapolis, Cadimare-Sammargheritese, Canaletto Sepor-Forza e Coraggio, Little James-Valdivara 5 Terre, Marassi 1965-Golfo Pro Recco, Real Fieschi-Don Bosco Sp e Vallescrivia-Ortonovo.

