Calcio – Il Cadimare ricomincia dalla Sammargheritese

La Spezia – Cadimare all’ennesimo tentativo di recupero della testa della classifica, dopo la sconfitta in casa dell’attuale capolista Forza e Coraggio, nello scontro diretto: nel Girone B del campionato calcistico di Promozione ligure.

Del resto, il proposito è già andato a segno più di una volta e ora quell’impegno dei graziotti sul campo di un Canaletto quinto in classifica sembra incoraggiare i cadamoti, che da parte loro ricevono la Sammargheritese (compagine di metà graduatoria) al “Denis Pieroni”.

Bianconeri probabilmente al completo, si gioca domenica 23/2 alle ore 15 appunto alla Pieve spezzina, per la 22.a giornata; arbitra Ghiso di Savona.

Per la cronaca questa l’attuale classifica…

Forza e Coraggio punti 42, Cadimare punti 41, Golfo Pro Recco 39, Canaletto Sepor 38, Goliardicapolis 34, Colli Ortonovo 32, Marassi 1965 31, Sammargheritese 28, Levanto 27, Magra Azzurri e Bogliasco 24, Real Fieschi 22, Don Bosco Spezia 21, Little James 19, Valdivara 5 Terre 9.

Nella foto l’esterno bianconero Sebastiano Agrifogli