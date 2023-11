Calcio – Lerici tenta di farsi largo pure in casa

Lerici – Cerca di confermarsi in casa un Lerici che, in questo primo scorcio di campionato di Seconda categoria ligure di calcio, ha dato l’impressione di essere adatto soprattutto alle trasferte…

Per l’occasione arriva al “Piero Bibolini” di Falconare quella Riomajor che nel Girone F è una delle tre vedette (Romito Magra Auser e San Lazzaro Lunense le altre due): domenica 12/12, ore 18, arbitra Esposito.

Queste per la cronaca le altre partite in programma in questo weekend sempre nella giornata domenicale; Speziasportale-Romito M. Auser all Pieve alle 9.30 con arbitro Terenziani), S. Lazzaro L. Mamas B al “Cristoni” alle 10.30 con direttore di gara Chiappini), Mamas Giovani-Ceparana B al “Denis Pieroni” alle 11 con direzione di Guidi, Nave-Santerenzina B al “Pasquale Berghini” sarzanese alle 14.30 con arbitraggio di Coccoluto e Monterosso-Spezia Calcio Popolare a Levanto alle 15 con direttore Bonino di Chiavari.