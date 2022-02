Calcio – Il Magrazzurri sale al quinto posto

Santo Stefano Magra – Via, diciamolo, questo Magrazzurri: squadra “ammazzagrandi” o no, oggi come oggi è in stato di grazia, lo conferma in quel di Bogliasco dove oltretutto opera il sorpasso in graduatoria sugli stessi biancorossi. Molto sintetica cronaca…

Ospiti in vantaggio poco prima del riposo con capitan Casassa, il quale ribatte in rete la respinta di Mozzati, sul calcio piazzato di Morettini. A metà ripresa raddoppio di Pellegri ben servito nell’occasione dallo stesso Morettini. Bogliasco di nuovo in corsa nel finale, grazie a Fanchini la cui conclusione colpisce la traversa, ma rimbalza poi oltre la linea di porta. Emozioni a iosa agli sgoccioli del match; a tempo regolamentare scaduto, dapprima Pellegri manca d’un soffio il tre a uno, infine (dopo ben sette minuti di recupero) Fialdini salva il successo degli azzurri con una prodezza di piede.

Di seguito ecco gli altri risultati in programma in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, era la terza giornata del girone di ritorno: Don Bosco Spezia-Follo San Martino 1-1, Golfo Pro Recco-Little James Genova 0-0, Goliardicapolis-Tarros Sarzanese rinviata, Levanto-Forza e Coraggio 0-2, Sammargheritese-Marassi 1965 4-1 e Valdivara CinqueTerre-Real Fieschi 0-0. Riposava il Colli Ortonovo.

Per concludere la conseguente e odierna classifica nel raggruppamento.

Forza e Coraggio e Don Bosco Sp punti 35; Golfo Pro Recco e Sammargheritese 32; Magrazzurri 26; Bogliasco 25; Marassi 24; Tarros Sarzanese 22; Follo San Martino 20; Levanto 18; Little James Ge 17; Real Fieschi 13; Gopliardicapolis 12; Colli Ortonovo 11; Valdivara 5 Terre 7.

Tabellino.

BOGLIASCO – MAGRAZZURRI 1 – 2

MARCATORI: Casassa al 42’, Pellegri al 68’, Fanchini all’ 83’.

BOGLIASCO: Mozzati, Travaglino, Orecchia; Maggiora, Maghamifar (75’ Weintraub), Allocca; Altamore, Scaccianoce (55’ Baudo), Pintus; Ballari e Fanchini. All. Poggi.

MAGRA AZZURRI: Fialdini, Capetta, Casassa; Antonelli, Forieri, Cervia; Conti (53’ Pellegri), Giannarelli (35’ Morettini), Cantoni (82’ Cerri); Cariati e Atzeni (91’ Salamina). All Paolini.

ARBITRO: Fontana di Savona.

Nella foto capitan Casassa