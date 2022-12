Calcio – Il Luni riparte dall’Amegliese

Luni – Tenta il rilancio in campionato, il Luni, dopo l’amaro in bocca lasciatogli da una Coppa Liguria che l’ha visto eliminato (ai supplementari per 1-0) dal Brugnato nel turno di ritorno; quando il pareggio in bianco in trasferta all’andata induceva all’ottimismo.

Dunque avanti con la 7.a giornata della 2.a Categoria ligure, Girone G con capolista il Mamas, che vede i blugranata ospitare l’Amegliese sabato 3/12 alle ore 15 al Gaggio. Per il resto questi gli incontro in programma: Bolanese B-San Lazzaro Lunense pure sabato 3…Calcio Popolare Spezia-Mamas Giovani, Ceparana-Brugnato e Romito Magra Auser-Atletico Lunezia, domenica 4. A riposo il Nave.

Nella foto. l’allenatore del Luni, Andrea Tinfena