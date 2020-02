Calcio – Il Levanto riceve il Don Bosco Spezia a Moltedi

Levanto – Il Levanto quasi al completo, domenica 9/2, al “Raso Scaramuccia” di Moltedi contro il Don Bosco Spezia per la 19.a giornata del campionato calcistico di Promozione ligure / Girone B. Ai biancocelesti infatti, salvo sorprese dell’ultimo momento, manca solo il centrocampista Alex Sassarini infortunatosi (ironia della sorte) durante il riscaldamento in occasione della vittoriosa trasferta in casa del Real Fieschi: a Cogorno nel match precedente.

L’opportunità pare esserci, per i levantesi, di consolidare la propria posizione di centroclassifica dato che gli ospiti salesiani sono in zona-playout…ma sempre meglio non abbassare la guardia. Arbitra Conti di Genova.

Queste infine le altre partite in programma nel turno nel raggruppamento; Bogliasco-Valdivara 5 Terre, Cadimare-Magra Azzurri, Canaletto Sepor-Golfo Pro Recco, Goliardicapolis- Colli Ortonovo, Little James-Sammargheritese, Levanto-Don Bosco Spezia, Marassi 1965-Real Fieschi e Vallescrivia-Forza e Coraggio.

Nella foto il difensore centrale Davide Mozzachiodi