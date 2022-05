Calcio – Il D. Bosco viaggia a Bogliasco

La Spezia – Don Bosco Spezia in trasferta a Bogliasco, domenica 1/5, ore 15; arbitro Fraticelli di Genova. Ai salesiani serve un punto per essere sicuri dei playoff…a meno che alla fine la seconda in classifica non abbia oltre sette punti più della terza (nel qual caso va direttamente in Eccellenza e niente playoff).

Questi poi gli altri incontri in programma in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, è la penultima giornata della cosidetta “regular season”: Colli Ortonovo-Marassi 1965, Forza e Coraggio-Tarros Sarzanese, Golfo Pro Recco-Follo San Martino, Goliardicapolis-Real Fieschi e Levanto-Magrazzurri e Sammargheritese-Valdivara 5 Terre. A riposo il Little James Ge.

Soddisfazione nel frattempo infine al settore giovanile oratoriano, per la convocazione di Bisogno nell’ Under 14 provinciale e di Ferretti Incerti, Galloro e Pavia in quella “U16” per il confronto con la Rappresentativa di Imperia nel Torneo delle Province; rispettivamente il 3 Maggio prossimo a Prà e il 5 a Voltri sempre alle ore 17.

Nella foto l’attaccante rossonero Azzaro