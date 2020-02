Calcio – Il Cadimare torna primo nel Girone B di Promozione

Spezia – Pensa che novità, il Cadimare si riprende la vetta, verrebbe da dire saldamente (visti i due punti sulla “solita” Forza e Coraggio sconfitta dal Vallescrivia) ma chissà: il prossimo turno prevede proprio lo scontro diretto fra prima e seconda al “Tanca”, può trattarsi per i cadamoti dell’opportunità per “uccidere” il campionato, però pure del rischio che tutto sia invece da rifare. Per ora restiamo alla cronaca dal “Pieroni” di questa vittoria sul Magra Azzurri…

Al 1’ sono gli ospiti i primi a farsi pericolosi con una stoccata di Martinelli che sibila a un soffio dal palo.

Al 3’ padroni di casa già in vantaggio con un doppio tocco di Bertagna su un calcio d’angolo battuto da capitan Lunghi.

Al 20’ lo stesso Bertagna, difensore che evidentemente non disdegna il gol, raddoppia in occasione di un altro corner di Lunghi; arrivando su una respinta di Pietra su una bordata di Galli.

Al 26’ reazione santostefanese con Romiti che impegna severamente lo stesso Pietra.

Al 28’ Giannini chiude virtualmente il match, su lancio del medesimo Lunghi, triplicando dopo aver “saltato” anche il portiere.

Nella ripresa, al quarto d’ora, Martinelli accorcia le distanze su tiro d’angolo di Romiti.

A seguire ecco poi gli altri risultati in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, era la 20.a giornata.

Bogliasco-Valdivara 5 Terre 3-1, Canaletto Sepor-Golfo Pro Recco rinviata, Goliardicapolis- Colli Ortonovo 2-1, Little James-Sammargheritese 1-4, Levanto-Don Bosco Spezia 2-5, Marassi 1965-Real Fieschi 0-3, Vallescrivia-Forza e Coraggio 4-2.

Di seguito infine la classifica che consegue.

Cadimare punti 41, Forza e Coraggio 39, Golfo Pro Recco e Vallescrivia 36, Canaletto Sepor 35, Goliardicapolis 34, Colli Ortonovo 31, Marassi 1965 e Sammargheritese 28, Levanto 27, Magra Azzurri 24, Bogliasco e D. Bosco Sp 21, Real Fieschi e Little James 19, Bogliasco 17, Real Fieschi 16, Valdivara 5 Terre 9.

CADIMARE – MAGRA AZZURRI 3 – 1

Marcatori: Bertagna al 3’ e al 20’, Giannini al 28’, Martinelli al 60’.

CADIMARE: Sarti S., Rossi, Lapperier; Bertagna, Forieri, Sarti A.; Galli, Paparcone (81’ Simonini), Giannini; Lunghi, Agrifogli Se. (68’ Cupini). A disp. Santini, Del Vigo, Vigiani, Agrifogli Sa., Moussavi, De Sogus, Del Santo. All. Buccellato.

MAGRA AZZURRI: Pietra, Casassa (46’ Capetta), Orlandi; Mezzani, Valentini, Romiti; Cervia (78’ Conti), Benassi, Martinelli (79’ Salamina); Morettini (51’ Leonini), Atzeni. A disp. Belloni, Montani, Cerri. All. Paolini.

ARBITRO: Masini di Genova.