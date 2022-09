Calcio – Un Magrazzurri da poker

Santo Stefano Magra – Nulla da fare per un Levanto peraltro rimaneggiato (tanto per cominciare mancava Righetti davanti e tanto per proseguire dopo un quarto d’ora si fa male Bonati dietro) in casa d’un Magrazzurri su di giri. La partita aveva caratteri platonici perché nel girone di Coppa Italia di Promozione era già qualificata la forte Caperanese, tuttavia una sua importanza l’aveva anche, non foss’altro perché le due squadre si ritroveranno di fronte una settimana dopo alla prima giornata di campionato; però sul campo dei rivieraschi.

Al “Luigi Camaiora” santostefanese, uno-due mortifero dei padroni di casa nel finale del primo tempo, articolato nell’ “overture” di Pellegri con botta dal limite dell’area su spettacolare apertura di Folegnani… e nel raddoppio dal dischetto di Vanacore per fallo su Castro: e dire che subito prima del vantaggio avversario i levantesi avevano colpito un palo con Rezzano.

Nella ripresa altro penalty per il “Magra”, concesso per fallo di Pozzi su Castro, il quale trasforma poi dagli undici metri. Infine a dieci minuti dal termine completa l’opera Pizziconi in contropiede.

Tabellino.

MAGRAZZURRI – LEVANTO 4 – 0

MARCATORI: Pellegri al 38’, Vanacore su rig. al 45’, Castro su rig. al 70’ e 82’ Pizziconi.

MAGRAZZURRI: Pietra, Capetta, Crovara; Bouhrame, Sciuti (46’ Macchioni), Bertano; Pellegri (46’ Cervia), Pizziconi, Vanacore (56’ Giannini); Folegnani (46’ Maloni) e Castro. All. Zuccarelli.

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Nicora; Daniello (65’ Bagnasco), Zoppi, Bonati (15’ Tiscornia); Toso (Motto), Cappelletti (46’ Callo), Rezzano; Barilari e Tuvo (65’ Bertagna). All. Agata.

ARBITRO: Savino di Genova; Spinetta e Salvetti della Spezia.