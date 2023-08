Calcio – Avviata la preparazione al Levanto

Levanto – Avviata la preparazione precampionato, al “Raso Scaramuccia” di Moltedi, da parte del Levanto alla prossima stagione di Promozione ligure.

Agli ordini di mister Dimitri Agata, il quale (su benestare a quanto sembra della società) esterna che questa volta si punta ai playoff, anche due rinforzi assolutamente promettenti…Daniele Lissoufi, attaccante modenese classe ’96 proveniente appunto dall’Emilia, dove in Eccellenza e Promozione ha giocato soprattutto a Bologna; Lorenzo Folli, difensore annata 2002 cresciuto calcisticamente a Chiavari nel “vivaio” dell’Entella, ma ora proveniente dal Rivasamba: Eccellenza ligure.

<Sono due arrivi che possono essere importanti – afferma coach Agata – e più in generale bisogna sforzarsi di arrivare fra le prime cinque, visto che già nel pur buon campionato scorso si poteva far meglio, eravamo a tiro quando poi con l’inizio dell’anno ci fu un calo dovuto anche ad assenze e sfortuna. Bisogna provarci per quanto difficile possa essere>.

Nel frattempo allenamento congiunto durante il fine settimana, a Levanto, col Serricciolo.

Nella foto Folli