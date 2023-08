Tennis – Un nuovo corso a S. Venerio

La Spezia – Novità d’assoluto rilievo al Circolo Tennis Spezia. La conduzione tecnica dei settori Addestramento, Agonistica ed Adulti sono stati affidati ai Maestri Niccolò Sanna ed Alessio Guidotti della Psg che, in perfetta sintonia e collaborazione col Consiglio direttivo, assume l’organizzazione e la cura nonché lo sviluppo di tutta l’attività didattica in loco. Per la cronaca Psg sta infatti per “Progetto Sanna Guidotti”.

E in attesa dei corsi d’addestramento il mese prossimo, la Psg Spezia Tennis School a S. Venerio non viene meno alla quotazione guadagnatasi con eventi del calibro del Summer Camp 2023, con un Open Day in 2 puntate; ciascuna in pratica di una settimana dal lunedì al sabato. Chiunque quindi si può presentare per assaggiare il tennis come lo propongono a San Venerio, dal 4 al 9 Settembre e poi di nuovo dall’ 11 al 16, dalle ore 15 alle 20 e il sabato mattina dalle 8 alle 13. Eventualmente anche senza racchetta poiché può averla lì.

In programma microtennis dai 4 ai 6 anni d’età, minitennis e avviamento, perfezionamento e agonistica…prenotazioni entro lunedì 28 Agosto. Si può ricorrere al numero di telefono 0187 / 503557, alle e-mail segreteria@circolotennisspezia.it e psg.speziatennisschool@gmail.com, al Qr sul sito. Importante scrivere “PROVE SCUOLA TENNIS”, specificando nominativo ed età, nonché lasciando un recapito telefonico per essere ricontattati.

Nel frattempo domenica 27 Agosto scatta sul posto l’ Open maschile “Bruno srl” (trasmissioni e oleodinamica) che dura sino a domenica 10 Settembre con montepremi di euro 2.000,00: iscrizioni su “my Fitp”.

Nella foto da sinistra Sanna e Guidotti