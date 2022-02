Calcio – Al Levanto il “vero” debutto di mister Carrodano?

Levanto – Pagato pegno al nome e alla caratura di una Forza e Coraggio che s’apprestava ad assumere la vetta della classifica, quello di domenica 13/2 in casa del Colli Ortonovo (a uno stadio “Marchini” nuovo e tirato a lucido) può in un certo senso essere considerato il vero esordio di Massimo Carrodano alla guida tecnica del Levanto, assunta una dozzina di giorni fa in luogo del dimissionario Luca Piropi.

<La vittoria dei grazioti appariva scontata – riconosce il tecnico levantese – e difatti è stata giusta e meritata; ora subito sotto col Colli nonostante qualche assenza>.

Si gioca alle ore 15: arbitra Prastaro di Genova.

Per la cronaca questi gli altri incontri in programma, in quella che è la 19.a giornata nel campionato di Promozione ligure, Girone B… Follo San Martino-Valdivara 5 Terre, Forza e Coraggio-Golfo Pro Recco, Little James-Goliardicapolis, Magrazzurri-Don Bosco Spezia, Marassi-Bogliasco e Tarros Sarzanese. A riposo il Real Fieschi.