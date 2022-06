Calcio – Al La Foce 2009 il “Città di Borghetto”

La Spezia – Al La Foce, vittorioso in finale sul Sestri Levante, il Torneo “Città di Borghetto” giocatosi al “Carlo Ivani” di Borghetto Vara nel contesto della 1.a edizione del Memorial “Dennis Cuccio”; manifestazione riservata all’annata 2009 della categoria Esordienti, a ricordo dell’indimenticato calciatore scomparso (a 15 anni) nel 2016, organizzata dall’ Asd Brugnato in collaborazione con Pro Loco Ponte Vecchio e Croce Verde locale oltre che Comune di Borghetto di Vara.

Ai nastri di partenza del torneo c’erano le formazioni di…Canaletto Sepor, Follo, Santerenzina, Don Bosco Spezia Calcio, Sestri Levante e appunto La Foce. Le sei sfidanti si sono affrontate in due girone all’italiana.

Premi speciali per Rocco del Sestri Levante quale miglior marcatore del torneo, Siboldi del Follo come miglior portiere e per il difensore Rodriguez, in qualità di miglior calciatore.

Presenti alla premiazione davanti a folto pubblico: i famigliari di Dennis, la Pro Loco Ponte Vecchio con in testa Michela Cereghino, l’amministrazione comunale di Borghetto Vara e i volontari della locale Croce Verde.