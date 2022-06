Spezia, accordo in via definizione con il ds della Samp Osti

Secondo gli ultimi aggiornamenti lo Spezia e il direttore sportivo della Samp, Carlo Osti, avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento in riva al Golfo dei Poeti.

Il dirigente, 64 anni, era la prima scelta di Riccardo Pecini, attuale chief of football operations degli aquilotti, in cerca di una figura di esperienza per rinforzare il settore tecnico in vista della prossima stagione di serie A.

I due, già collaboratori in blucerchiato per diverse stagioni, si sono visti l’ultima volta venerdì scorso a pranzo a Lerici. La proprietà americana dello Spezia avrebbe dato il via libera a soddisfare le richieste di Osti, ancora legato alla Samp. Sarebbe un ulteriore tassello nella costruzione della compagine ligure.