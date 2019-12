Cagliari-Samp, turn over di Ranieri per la Coppa Italia

La Sampdoria è partita con un volo charter alla volta di Cagliari, dove questa sera scenderà in campo alla “Sardegna Arena” per sfidare i rossoblù di Maran nel quarto turno eliminatorio di Coppa Italia, in programma alle ore 21.00. Claudio Ranieri ha convocato 19 elementi, tra gli arruolati anche l’attaccante della Primavera Felice D’Amico (maglia numero 32). Escluso Bartosz Bereszynski, impegnato ancora a Poznań nel personale programma di recupero, gli assenti si alleneranno regolarmente al “Mugnaini” di Bogliasco con i componenti dello staff che non partecipano alla trasferta in Sardegna. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Chabot, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Caprari, D’Amico, Gabbiadini, Maroni, Rigoni.