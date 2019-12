Al MOG lo chef Ricchebono presenta il suo nuovo libro Il piatto dei desideri

Un Genovese che ha fatto tanta strada, ed un nuovo libro di cucina, una pubblicazione Top.

L’autore è lo chef Ivano Ricchebono, del Ristorante “The Cook” di Genova e per anni volto televisivo de “La Prova del Cuoco”.

Il titolo del libro, “Il Piatto dei desideri”, dice già molto sul contenuto. Venticinque ricette particolari.

Dai classici della cucina genovese come pesto, cappon magro e mandilli, rivisitati dall’Autore, a ricette più estrose e originali, tutte realizzate cercando di immaginare cosa avrebbero potuto (o potrebbero) mangiare 25 personaggi illustri, scelti dall’autore stesso tra cantanti, attori, sportivi, politici, musicisti e pittori di ogni epoca e continente.

Madonna, Samantha Cristoforetti, Papa Francesco, Garibaldi e di Oscar Wilde… miti e leggende in merito alle passioni gastronomiche di molti personaggi famosi, di oggi e di ieri; ed è proprio da queste storie che ha preso spunto per dare vita al suo libro.

Insomma, quelle scelte sono una serie di ricette che hanno fatto la storia del “The Cook”, più una: quella dedicata all’amica Antonella Clerici, con la quale Ivano Ricchebono ha lavorato per anni in televisione e che ha curato la Prefazione del volume e sarà presente alla presentazione.

Già la presentazione: gli appassionati del settore potranno andare lunedì 9 dicembre alle ore 10.30 al MOG di Via XX Settembre (piano nobile e rinnovato dello storico Mercato Orientale), e certamente non rimarranno delusi.

Il libro è di facile lettura, proprio come un menu: si parte dagli Antipasti, dedicati tra gli altri all’architetto Renzo Piano ed al pallavolista Andrea Zorzi e poi via via per concludere con i Dolci, metaforicamente “assaggiati” da una sensuale Marilyn Monroe e da una vanitosa Maria Antonietta.

Nel corso della Conferenza stampa Ricchebono, accompagnato da Antonella Clerici, parlerà e discuterà con i presenti di questa sua nuova, splendida fatica.

Ricordiamo che Ivano Ricchebono, 47enne genovese, dopo gli studi alberghieri e le prime esperienze lavorative, è approdato nell’alta ristorazione dell’Hotel Atlantico di Forte dei Marmi.

In seguito, dopo diverse speranze gratificanti, è entrato nel prestigioso Gruppo Alberghiero Accor.

Nel 2004, assieme alla moglie Elisa Arduini, ha aperto il Ristorante The Cook a Genova, in Vico Falamonica proprio nel cuore pulsante della città. Nel 2010 è diventato uno degli chef più noti e amati de “La Prova del Cuoco” in onda su Rai Uno. La pubblicazione è edita da Trenta Editore, una presenza importante nel settore editoriale.

Franco Ricciardi