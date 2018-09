Caduta calcinacci: chiusa la SS 456 del Turchino

Nel pomeriggio di oggi, a causa di caduta di calcinacci da uno dei viadotti della A26 sul torrente Leira ,la strada statale 456 “Del Turchino” all’altezza di via Ovada subito dopo l’abitato di Voltri in direzione Mele, è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Sono sul posto ci sono i Vigili del Fuoco, Vigili Urbani del Distretto Ponente e i tecnici della società Autostrade che faranno le dovute verifiche.

Secondo gli esperti pare che per il ripristino della normale circolazione ci vorrà tempo. Per quanto concerne la viabilità in autostrada sulla A26, questa é normalmente percorribile in entrambe le direzioni.

Roberto Polleri