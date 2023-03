Cade da una cascata di ghiaccio , muore 58enne genovese

E’ successo in val di Cogne in Valle d’Aosta

Tragico incidente di scalata per un genovese, di 58 anni che è morto a seguito delle lesioni riportate nella caduta da una cascata di ghiaccio in Valle di Cogne in Valle d’Aosta.

L’incidente si è verificato in mattinata sulla cascata conosciuta con il nome “Oceano Polare”.

L’uomo è stato soccorso dopo l’appello di alcune persone che l’hanno visto cadere.

Il ferito in condizioni critiche per un politrauma è stato trasportato in elicottero all’ospedale Parini di Aosta dove è deceduto.

