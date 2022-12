Bucci conferma Cattapani presidente Farmacie genovesi. In arrivo la farmacia online

L’avvocato e professore genovese Massimiliano Cattapani è stato confermato dal sindaco Marco Bucci alla presidenza della Farmacie Genovesi S.r.l., la società che gestisce le farmacie comunali di Genova, per il prossimo triennio 2022/2025.

La decisione del rinnovo dell’incarico è avvenuta a seguito degli ottimi risultati di bilancio ottenuti nel corso del primo triennio della sua presidenza, con fatturati sempre in crescita, e gli eccellenti risultati della sua amministrazione quali, ad esempio, l’apertura di una nuova moderna ed efficiente sede della società partecipata dal Comune, l’apertura della nona farmacia presso il Terminal Traghetti, i progetti di telemedicina, come la diagnosi a distanza della maculopatia.

Senza dimenticare le iniziative benefiche delle farmacie comunali realizzate in collaborazione con la Caritas e il fatto che siano state le prime in Italia a somministrare il vaccino anti Covid durante il periodo della pandemia da coronavirus.

“Per il futuro – ha spiegato Cattapani – ho in serbo innovativi progetti per le farmacie comunali genovesi come, per esempio, la terapia personalizzata per i pazienti politrattati (c.d. deblistering) e la farmacia online consultabile tramite un app sul telefono cellulare. Tutti progetti che le farmacie comunali genovesi realizzeranno per prime in Italia”.