Librerie.Coop Genova Porto Antico – Prossimi incontri in libreria.

Lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 18.00

Presentazione

Norma Cerletti NORMA’S TEACHING. 2-Minute English (Mondadori, 2022)

2-Minute English, il secondo libro di Norma’s Teaching finalmente in libreria!

Il primo manuale di Norma Cerletti, NormaL English, ha ricevuto un grandissimo apprezzamento dai fan – e non solo – dell’autrice. Ora Norma’s Teaching torna in libreria con 2-Minute English, un vero e proprio motivatore personale che aiuta a essere costante e a migliorare l’inglese di tutti con il metodo Fast, Fun & Fantastic!.

Grazie alle mini-lezioni giornaliere, 2-Minute English mira a diventare una parte quotidiana delle nostre vite, facendoci compiere un piccolo passo alla volta, senza molto sforzo, così da trovare il nostro ritmo e la nostra disciplina pagina dopo pagina senza annoiarci mai.

Norma’s Teaching ci riserva ogni giorno una sorpresa: lezioni su idioms, grammatica, giochi, espressioni “vere” che nessuno ci ha mai insegnato, sfide, quiz e molto altro…

L’apprendimento di ogni lingua è un lungo viaggio che richiede curiosità, determinazione, pazienza e, soprattutto, costanza. Ma non è semplice mantenere sempre la giusta carica e motivazione per andare avanti; per questo è nata l’idea di un libro d’inglese rivoluzionario che ti accompagnerà per un anno intero. 2-Minute English, grazie alle mini-lezioni giornaliere (super pratiche e stimolanti), sarà il tuo motivatore personale e ti aiuterà a essere costante e a migliorare il tuo inglese in maniera Fast, Fun & Fantastic ! Ogni giorno sarà una sorpresa: lezioni su idioms, grammatica, giochi, espressioni “vere” che nessuno ti ha mai insegnato, sfide, quiz e molto altro…

Se è vero che non è possibile imparare magicamente l’inglese in 24 ore, è anche vero che con questo libro riuscirai a farlo compiendo un piccolo passo alla volta, senza molto sforzo, trovando il tuo ritmo e la tua disciplina pagina dopo pagina senza annoiarti mai. 2-Minute English diventerà parte integrante della tua vita, un’abitudine quotidiana come il caffè al mattino. Studiare l’inglese non è mai stato così divertente!

Norma Cerletti è nata a Milano nel 1992. 100% italiana, frequenta il quarto anno di liceo negli USA, dove si diploma. Dopo aver insegnato in diverse scuole per quasi 10 anni, nel 2020 Norma apre i canali social di Norma’s Teaching per poi fondare, insieme agli imprenditori digitali Michael Carbone e Alice Bush, la Norma’s Teaching SRL, con cui lancia il metodo “Pronunci-YAY-tion”, che diventa il corso di pronuncia numero 1 in Italia, il “Metodo LIL” (Language Interactive Learning), un nuovo corso intensivo basato sull’interattività, e NOD (Norma On Demand), la web-app che ti permette di essere circondato dall’inglese in qualsiasi momento. “Vanity Fair” ha definito Norma “l’insegnante d’inglese più famosa d’Italia” e il “Sole 24 Ore” ha inserito la sua storia tra quelle dei nuovi imprenditori che stanno innovando l’Italia (CEO Factor). Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro bestseller NormaL English (Mondadori).

L’incontro è ad ingresso libero, gradita la prenotazione: per informazioni 010.255334

——–

Mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 17.00

FIRMACOPIE CON AUTORE E FOTOGRAFI!

Bruno Morchio, Nel cuore di Genova. Viaggio nella città di Bacci Pagano

Fotografie di Patrizia Traverso e Gianni Ansaldi (Il Canneto editore, 2022)

Da vent’anni Bruno Morchio racconta la verità su Genova, sulle sue metamorfosi, sulle sue commistioni più fertili, sulle sue chiusure più ermetiche, sulla sua bellezza ineguagliabile. Le storie che hanno per protagonista il detective Bacci Pagano non sono soltanto fra i migliori e più amati noir apparsi in Italia in questi anni ma testimoniano una lucidità chirurgica nel trasmettere l’essenza profonda della città, incontrastata protagonista dei suoi romanzi. Gli scatti di Patrizia Traverso e Gianni Ansaldi dialogano intensamente con le parole dello scrittore e contribuiscono a perfezionare il racconto di una città dal fascino sempre inaspettato e a suggerire percorsi che penetrano nel cuore di Genova creando itinerari insoliti ed esclusivi. Dai tragitti più naturali per Bacci, quelli nelle viscere del suo centro storico, ai rioni operai della Valpolcevera e della Valbisagno, dai quartieri borghesi di Albaro, Castelletto e Carignano alle delegazioni più o meno celebrate come Nervi, Voltri, Pegli, alla città novecentesca di Piccapietra e di via Madre di Dio. Da Vesima a Pieve Ligure, la grande Genova viene setacciata nel suo perpetuo e spesso invisibile cambiamento e svelata dalla voce di Morchio e dagli sguardi di Patrizia Traverso e Gianni Ansaldi, formando una guida inedita e preziosa.

Bruno Morchio ha pubblicato 14 romanzi della serie di Bacci Pagano (i primi due con Frilli editori e poi con Garzanti) e diversi altri romanzi (con Rizzoli, Garzanti e Mondadori) non solo noir.

Patrizia Traverso ha pubblicato molti volumi fotografici, tra cui per Il Canneto Editore Genova ch’è tutto dire: immagini per Litania di Giorgio Caproni con Luigi Surdich (2011), Genova che scende e che sale con Giampiero Orselli (2015), Andar per statue (2018) e per Rizzoli Genova è mia moglie. La città di Fabrizio De André con Stefano Tettamanti (2017).

Gianni Ansaldi attore e fotografo, ha pubblicato diversi volumi di immagini con Il Canneto Editore tra cui Il silenzio di Lampedusa (2014), I marmi giustiziati (2015) e Stroke! Un colpo che cambia la vita (2020). Nel 2020 è uscito il suo primo romanzo Noncestoria (Il Canneto).

L’incontro è ad ingresso libero, gradita la prenotazione: per informazioni 010.255334

Libreria.coop Genova Porto Antico

Calata Cattaneo 1 – Genova

Tel. 010.255334