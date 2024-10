Bucci: abbiamo 5 anni di grande lavoro

“Abbiamo da fare 5 anni di grande lavoro. Eh, Genova ovviamente non sarà lasciata da parte, come qualcuno ha detto, anzi qualcuno ha scritto anche, no, ci occuperemo anche di Genova, come ci occuperemo anche di tutte le altre province.

Il ruolo della Regione del presidente della Regione Liguria è di occuparsi di tutti i cittadini, quindi non più di

650.000, ma 1.700.000 che d’estate diventano quasi 2 milioni e mezzo. Tanto per parlaci chiaro”, Queste le prime parole del neo presidente della Regione, Marco Bucci.