Brutto incidente via Borzoli. Giovane finisce con lo scooter sotto auto

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso in ospedale

Questa mattina, all’alba, intorno alle 5.15, i vigili del fuoco di Genova Bolzaneto sono intervenuti in via Borzoli per un incidente stradale.

Un ragazzo minorenne, per cause in via di accertamento ha perso il controllo dello scooter andando a finire sotto la parte posteriore di una vettura, un’Alfa Romeo 147 grigia.

Alcune persone presenti hanno chiamato i soccorsi.

I vigili, per estrarlo, hanno utilizzato i cuscini sollevatori ad aria.

Il ragazzo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso con alcune lesioni e fratture. Sul posto è intervenuta la polizia locale per assistenza al traffico che è rimasto bloccato e per i rilievi del caso.