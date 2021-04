Brutto incidente a Nervi, scooter a terra in via Oberdan

Brutto incidente, questa mattina, intorno alle 10.30 a Genova Nervi in via Oberdan, all’altezza della gelateria Chicco, una donna in sella ad un scooter per evitare, sembra, un pedone che ha attraversato all’improvviso la strada, ha perso il controllo del mezzo, cadendo e sbattendo violentemente la testa contro il marciapiede.

Sul posto è intervenuta la Polizia, la Polizia Locale un’ambulanza della Pubblica Assistenza Nerviese, una della Croce Gialla ed un’auto medica.

La donna sembra essere grave ed è stata trasportata all’ospedale San Martino.

Aggiornamento

Il traffico intorno alle 11.15 è tornato regolare.