“Bruciati dal sole” un evento gratuito a La Secca di Arenzano

I raggi del sole – si sa – scaldano, rinvigoriscono, danno energia, mettono di buon umore! Ma ad Arenzano sono protagonisti dell’Open Day tutto marino dal titolo “Bruciati dal sole”. Un evento gratuito ed originale per il mix di proposte. Una prima edizione che avrà luogo presso la società sportiva “La Secca”, sabato 24 settembre. Sport più Yoga più musica più cibo: un’equazione dall’unico risultato, il benessere.

LO SPORT

Non vedi l’ora di cavalcare le onde? O preferisci pagaiare in equilibrio su di un sup? “Bruciati dal sole” è l’occasione per vivere un primo approccio teorico e pratico con gli sport della tavola. Surf, sup, skate: gli sport marini si mettono in vetrina per otto ore di dimostrazioni: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

DISCIPLINE OLISTICHE

Portatevi un tappetino e siate pronti per Yoga o Pilates. Imperdibile sarà, al tramonto, il Saluto al sole, con Carlotta Fiannacca, insegnante certificata FIF e Yoga Alliance. Avrete la possibilità di vivere la ricerca della postura giusta, del baricentro e dell’energia con la brezza tra i capelli, alle spalle le montagne del parco del Beigua e davanti a voi i riflessi del mare.

VIDEO SPETTACOLO CULTURALE

“Il Sole tra mito e scienza”, una videoproiezione accompagnerà le performance dei dj che metteranno esclusivamente dischi in vinile. Un montaggio video artistico che rappresenta il sole nell’immaginario collettivo con tante curiosità scientifiche. Come per l’evento estivo “Vuoi andare sulla Luna?” il binomio intrattenimento e cultura è la cifra distintiva in cui credono gli organizzatori.

BUON CIBO E BUON BERE

Sulle terrazze sul mare a divertire i palati ci saranno quattro punti ristoro. I sapori dell’alimentari-gastronomia Arbanella, attenta ai prodotti ecosostenibili e del territorio, saranno racchiusi in prelibatezze e panini gourmet con formaggi, verdure, porchetta e marmellata di cipolle, ma anche in ricche opzioni per vegetariani e vegani.

Acciughe fritte, panissa e altre delizie stagionali saranno cucinate da Spizzocheflab, un laboratorio gastronomico che punta a valorizzare i sapori liguri.

Accompagneranno le birre dell’Alta Via servite da Mescite, istituzione della movida genovese. Ma anche i cocktail di Café del mar, con spiriti di qualità premium.

Con l’obiettivo di valorizzare i prodotti di qualità e le attività del territorio l’organizzazione ha scelto di prestare attenzione anche al ghiaccio. Non ci credete? Grazie a Mixology Ice a raffreddare cocktail e bevande ci sarà un ghiaccio naturale puro e naturale.

MUSICA

Dodici ore di musica. Da mezzogiorno a mezzanotte, ad accompagnare la giornata, ci saranno i vinili di diversi dj. Da Torino, i Feeldamusicbros con le loro sonorità Disco Funk anni ’70-’80 e House anni ’90. Dalla Francia, ha scelto “La Secca” come tappa della sua tournée il produttore musicale dai ritmi tropicali Déni-Shain di Atangana records. E ancora, afro-disco e cumbia elettronica saranno le sonorità di Onda pacifica.

OPEN DAY

“La società sportiva La Secca nasce per promuovere lo sport sul territorio e per proporre eventi legati alla sua tutela e al rispetto per l’ambiente costiero e marino – racconta Luca Guglielmino, presidente dell’associazione – Bruciati dal Sole è la sintesi perfetta per raccontarci, ovviamente, fare un open day così singolare è una sfida che ci mette in gioco ma non vediamo l’ora che arrivi il 24 settembre per accogliervi”.

“Dopo il grande successo di ‘Vuoi andare sulla Luna’ che ha visto un pubblico eterogeneo scoprire le alture di Arenzano in un modo unico, attraverso il cibo, curiosità astronomiche e musica – spiega Sinue Valle, referente del collettivo – abbiamo scelto di replicare con lo stesso stile ma questa volta in riva al mare, credendo nell’Open day di un’associazione che come noi sta investendo in attività di qualità”.

Informazioni pratiche

La Secca è raggiungibile a piedi in pochi minuti partendo dalla passeggiata del porticciolo di Arenzano oppure comodamente in macchina, parcheggiando dal campo sportivo Nazario Gambino.

Si raccomanda di seguire la pagina instagram @sullalunaparti per ogni aggiornamento.

Per le attività con gli istruttori, gli orari delle sessioni saranno definiti durante la giornata stessa, i visitatori potranno coordinarsi sul momento, in base alle affluenze.