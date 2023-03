Brescia-Genoa 0-3, Gilardino: bene nella ripresa

Gilardino commenta con il successo ottenuto ieri sul campo del Brescia che blinda il secondo posto.

Un successo dove ancora una volta i cambi hanno avuto un ruolo decisivo per arrivare al successo.

“Non mi è piaciuto per intensità il primo tempo dove siamo stati lenti, poi nel finale l’abbiamo sbloccata. Da lì in poi è cambiata la gara e nel secondo tempo gli avversari si sono allungati e si sono aperti tanti spazi. Abbiamo trovato le giocate tra le linee ma tutti hanno fatto bene. C’è un grande senso di appartenenza in questo gruppo forte. Sono fiducioso per il finale di campionato”.