Borsa di Studio per ragazzi tra Sestri Levante e Santa Cruz

Youth Ambassador Scholarship, è la borsa di studio rivolta a tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori del territorio, ma residenti a Sestri Levante. Questo è un progetto di scambio con la città di Santa Cruz, in California, un’iniziativa che ha lo scopo di rafforzare il rapporto di amicizia tra le città gemellate, legate da un profondo legame storico.

Il bando da l’opportunità ai due vincitori di essere ospitati a Santa Cruz dalle famiglie dei coetanei californiani, che a loro volta avranno vinto l’omologo bando, per tre settimane durante la stagione estiva e di cui dovranno ricambiare l’ospitalità. Il progetto di scambio si avvierà indicativamente intorno al 10 luglio 2020, iniziando con la permanenza a Sestri Levante degli studenti di Santa Cruz, e terminerà intorno al 20 agosto 2020. Le date sono puramente indicative e suscettibili di variazioni in relazione alle esigenze delle famiglie.

La borsa di studio messa a disposizione prevede, oltre al soggiorno di tre settimane a Santa Cruz presso una famiglia locale, l’erogazione di un contributo di 750€ a sostegno delle spese di viaggio nonché la copertura dell’assicurazione sanitaria.

Durante il soggiorno nella città gemellata, inoltre gli studenti dovranno redigere una ricerca su un argomento di proprio interesse, relativo alla storia, alla società, alla cultura o all’ambiente naturale della città visitata e del suo territorio.

Il tema sarà concordato prima della partenza insieme alla commissione giudicatrice nominata dal Comune di Sestri Levante. L’obiettivo della borsa di studio è quello di offrire una opportunità di conoscenza concreta di Santa Cruz, una realtà diversa e lontana ma che presenta un profondo legame con Sestri Levante, luogo di origine di una nutrita comunità residente nel Comune californiano.

«Il bando Youth Ambassador Scholarship rappresenta un’opportunità di crescita per i nostri giovani e un’occasione di apertura a realtà distanti da noi ma con cui, al tempo stesso, condividiamo le radici. È attraverso progetti come questo che il Comune di Sestri Levante ribadisce la propria volontà di costruire legami di lunga durata, in grado di arricchire la nostra comunità ̶ sostiene la Sindaca Valentina Ghio ̶ auguro buona fortuna a tutti i ragazzi e le ragazze che proveranno a vincere la borsa di studio e ringrazio il consigliere Luca Ciotoli e gli uffici comunali per aver seguito da vicino questo progetto.»

Oltre alla domanda di ammissione, per candidarsi è necessario presentare un elaborato scritto di massimo 400 parole che presenti le motivazioni per cui si intende partecipare al progetto di scambio indicando anche il tema o la materia (storia, società, cultura, ambiente) oggetto della propria ricerca durante il soggiorno a Santa Cruz. Agli studenti interessati è richiesta anche la presentazione di una dichiarazione della certificazione linguistica QCER eventualmente posseduta. In caso di mancato possesso del documento, le competenze del candidato verranno testate dalla commissione giudicatrice mediante colloquio orale e/o accertamento presso l'insegnante scolastico.