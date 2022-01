Borghetto Santo Spirito: Concerto “Jazz and Vocal Ensemble: i suoni di Natale”

Venerdì 7 gennaio alle ore 21 a Borghetto Santo Spirito (SV) presso il Salone delle Feste di Via Viglieri, il Jazz and Vocal Ensemble propone il concerto “I suoni del Natale”, con una rilettura dei classici di Natale in chiave jazzistica a cura di Dem’Art con le voci di Simona Briozzo, Barbara Aramini e Ilaria Bolla, al pianoforte si esibirà Loris Tarantino, al contrabbasso Dino Cerruti e alla batteria Leonardo Sarracino.

Simona Briozzo ha iniziato in giovane età gli studi pianistici e successivamente si è dedicata al canto sotto la guida dei soprani Silvana Silvano e Cristina Zanni. Ha frequentato il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova e l’Accademia Musicale Cilea Ferrato di Savona. Si dedica all’insegnamento vocale nella fascia infantile e collabora con realtà scolastiche, cori e orchestre del savonese.

Loris Tarantino inizia gli studi musicali all\’Accademia di Alessandria, passando poi al Centro Jazz di Torino, diplomandosi infine in Pianoforte Jazz al CPM di Milano studiando strumento con il M° Franco D’Andrea ed Armonia e Arrangiamento con il M° Tomaso Lama; contemporaneamente approfondisce il linguaggio classico con il M° Giorgio Vercillo del Conservatorio di Alessandria diplomandosi nella Sessione Estiva 2004.

Ha inoltre partecipato al seminario \”Il pianoforte del Novecento\” del M° Sergio Perticaroli ed al Jazz Workshop di Avigliana con Andrea Pozza. Nel 1997 in qualità di pianista e tastierista della Jazz Big Band dell’Accademia di Alessandria diretta dal M° Piero Leveratto ha potuto perfezionarsi nella scrittura per orchestra.

Dino Cerruti tra i più apprezzati bassisti -contrabbassisti jazz italiani. Ha suonato in festival, club e teatri in Italia ed Europa.Ha partecipato a trasmissioni televisive, ha realizzato numerose registrazioni in studio.

Negli ultimi anni la sua ricerca si è orientata all’affinamento del proprio linguaggio avvicinandosi al free, al jazz europeo Nel 1997 frequenta le clinics della Berkley School.

Parallelamente prosegue la propria formazione frequentando seminari tenuti da musicisti, italiani e stranieri, di fama internazionale tra cui il contrabbassista statunitense C. Haden ed il bassista A. Caron.

Docente di Basso elettrico/contrabbasso musica d assieme a numerose clinics italiane ed internazionali. Nel 1999, vince il concorso “Jazz emergente in Liguria” con le formazioni “64 Jazz” e “P. Jeffrey Vocal Ensemble” che si aggiudicano rispettivamente il primo ed il terzo posto.

Leonardo Saracino batterista fondamentalmente autodidatta, si avvicina al jazz frequentando i corsi di musica jazz della scuola di musica Il Pentagramma di Bari, (docente Ettore Fioravanti), in seguito si trasferisce a Perugia dove partecipa ad un workshop del batterista statunitense Peter Erskine.

In seguito si iscrive e partecipa attivamente ai seminari di Ravenna Mister Jazz ed il Paese degli Specchi presso ITC Bologna. Ha inoltre partecipato a seminari sulla musica jazz e l’improvvisazione tenuti da Joey Baron, batterista, Trilok Gurtu, percussionista, Arto Tunçboyaciyan, percussionista, Dave Weckl, batterista, Pierre Favre, batterista-percussionista, Patrice Heral, batterista, Jack DeJohnette, batterista e pianista.

L’iniziativa avverrà nel rispetto delle norme Anti- COVID-19, occorre avere la mascherina FFP2 ed esibire il Super Green Pass

EVENTO GRATUITO

Per informazioni e prenotazioni contattare l’Ufficio IAT di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà, tel. 338 2186439