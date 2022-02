Borghetto S. Spirito, Corso Letteratura per ragazzi/aggiornamenti

Il Comune di Borghetto S. Spirito ed il Sistema Bibliotecario della Valle Varatella organizzano la XV° edizione del Corso Letteratura per ragazzi/aggiornamenti.

Il corso è riconosciuto come Attività formativa svolta ai sensi della Legge 107/2015 art. 1 comma 124 e della nota Ministero Istruzione n°797/2016 – Piano Formazione Docenti.

Anche per la XV° edizione, grazie al sostegno del MIC, attraverso il contributo assegnato al Sistema Bibliotecario della Valle Varatella a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario ed ai patrocini dell’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR, dell’Associazione Italiana Biblioteche e del Progetto Nati per Leggere, il corso si rivolge, gratuitamente, ad Insegnanti, Bibliotecari, Educatori, Famiglie e a tutti gli appassionati di Letteratura giovanile, strumento fondamentale di crescita ed arricchimento per le nuove generazioni.

I tre pomeriggi di corso, con inizio alle 16:45, proporranno spunti e riflessioni sulla necessità di rendere inclusivi i luoghi della Cultura, sull’utilizzo di libri accessibili e leggibili da tutti, sulle novità editoriali e sulla Poesia, quale strumento di crescita ed arricchimento.

Il 21 febbraio p.v., ANNA PEIRETTI, Responsabile della rete e del progetto Libri per tutti della Fondazione Paideia di Torino, proporrà l’intervento dal titolo “Libri per tutti: la Biblioteca dell’inclusione”, spiegando l’importanza della lettura e dell’utilizzo dei testi in CAA.

ANNA PEIRETTI

Scrittrice per bambini, responsabile della Bottega Editoriale di libri modificati con simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa, caporedattrice de La Giostra dal 2004, curatrice di laboratori di lettura e mostre, Anna Peiretti svolge formazione per genitori ed Insegnanti sul tema della narrazione, del linguaggio simbolico e dell’inclusione.

IL PROGETTO LIBRI PER TUTTI DI FONDAZIONE PAIDEIA

Il progetto è promosso da Fondazione Paideia insieme a DeA Planeta Libri con il marchio De Agostini, GeMS – Gruppo editoriale Mauri Spagnol con le case editrici Guanda e La Coccinella e i marchi Ape Junior e Nord-Sud Edizioni, Giunti e la Business Unit Ragazzi di Mondadori Libri con le case editrici Mondadori, Piemme e Rizzoli.

I tre importanti gruppi editoriali hanno collaborato per dar vita a un’iniziativa che assume importanti risvolti non solo dal punto di vista sociale e culturale, ma anche clinico, educativo e didattico. La Fondazione Paideia, impegnata da oltre vent’anni a fianco di bambini e famiglie in difficoltà, sostiene “I libri per tutti” con l’obiettivo di valorizzare l’importanza dell’esperienza della lettura per bambini con disabilità, bisogni comunicativi complessi e disturbi del linguaggio.

Secondo alcuni dati, in Italia più del 2% della popolazione tra gli 0 e i 18 anni è composto da persone con disabilità e l’1% della popolazione infantile presenta disturbi della comunicazione* (circa 83.000 bambini). La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) è un sistema flessibile che utilizza tutte le competenze comunicative della persona (vocalizzazioni o linguaggio verbale, gesti, segni e comunicazione con ausili e tecnologia avanzata) per potenziare le possibilità di accesso alla comunicazione di tutti, non solo bambini e ragazzi con disabilità e bisogni comunicativi complessi, ma anche persone straniere al primo approccio con la lingua locale e soggetti con fragilità di comunicazione di tutte le età. In questi anni è cresciuto l’uso di dispositivi mobili come smartphone e tablet tra i bambini: il libro in simboli in versione digitale rappresenta quindi uno strumento in grado di offrire strategie comunicative personalizzate e significative modalità interattive di fruizione della lettura. “Con questo importante progetto a favore di una cultura dell’inclusione vogliamo dare la possibilità a ogni bambino di poter accedere alla lettura e all’apprendimento. Siamo particolarmente orgogliosi che per la prima volta tre dei principali gruppi editoriali in Italia abbiano scelto di lavorare insieme e speriamo che in futuro altre realtà del settore siano interessate a farne parte”, afferma Fabrizio Serra, Direttore di Fondazione Paideia. La progettazione editoriale e la trasposizione dei libri in simboli WLS (Widgit Literacy Symbols) è a cura della Bottega Editoriale di Fondazione Paideia, la prototipazione e la realizzazione tecnica sono a cura di PubCoder. I libri per tutti sono disponibili per l’acquisto sulle diverse app degli editori (raggiungibili dalla pagina Libri) ottimizzate per una lettura interattiva su dispositivi mobile. I gruppi editoriali DeA Planeta Libri e GeMS hanno pubblicato i libri in simboli anche in edizione cartacea.

Il 22 febbraio p.v., FRANCESCO LANGELLA, durante l’incontro “Tante belle storie da leggere, ascoltare e condividere”, illustrerà le più importanti e valide novità editoriali dell’ultimo anno, per individuare libri di qualità da proporre ai bambini ed ai ragazzi.

FRANCESCO LANGELLA

Già Direttore Scientifico della Biblioteca internazionale per ragazzi E. de Amicis di Genova, presiede la Giuria del Premio di Letteratura per l’Infanzia Il Gigante delle Langhe, è Blogger di Più in cielo che in terra ed è uno dei massimi esperti italiani di letteratura per ragazzi. Tiene incontri di formazione e workshop dedicati alla lettura ad alta voce.

Nell’ultima giornata, il 23 febbraio p.v., SILVIA VECCHINI, svolgerà un incontro su piattaforma Google Meet, dal titolo “Quando scrivo una poesia”, per sperimentare alcune attività per promuovere la poesia nella scuola e in biblioteca attraverso la lettura e la scrittura.

SILVIA VECCHINI

Autrice tra le più amate del panorama della letteratura giovanile, premiata da molte giurie (Premio Bancarellino, Premio Gigante delle Langhe, Premio Rodari, Premio Tapirulan, ecc), dal 2000 scrive per bambini e ragazzi: libri tattili, storie illustrate per i più piccoli, prime letture, libri che raccontano opere d’arte, romanzi per ragazzi, raccolte di poesie e fumetti. Ha curato progetti editoriali, collane, testi scolastici per numerose case editrici. Pubblica con diverse case editrici (Topipittori, Mondadori, Giunti, San Paolo, Edizioni Corsare, Rueballu, Lapis, Bao, Tunué, Millegru…).

Molti dei suoi libri sono stati tradotti (Usa, Francia, Spagna, Russia, Cina, Polonia, Turchia, Corea del Sud e in altri paesi). Un percorso a quattro mani con Marina Marcolin su poesia e disegno è stato al centro della sezione Planetarium della Mostra di illustrazione di Sarmede (2014). Al suo lavoro di scrittura è stata dedicata la mostra Poesia di ogni cosa intorno a cura di Libri Fatti a Mano a Pieve Santo Stefano (Arezzo, 2019).

Progetta percorsi per le scuole, incontra bambini e ragazzi in biblioteca e nelle librerie per letture e laboratori di scrittura. Tiene corsi di formazione per insegnanti e conduce gruppi di scrittura per adulti.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione agli incontri è gratuita, previa richiesta da inviarsi a: biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it

Si rammenta che l’indirizzo mail scolastico, di norma, non permette l’accesso a Google meet. Per la terza giornata, che si svolgerà on line, si chiede pertanto di chiedere l’accesso tramite mail NON scolastica

PER L’ACCESSO ALLA SALA E’ RICHIESTO GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2

Verrà rilasciato attestato di frequenza per ogni singola giornata di frequenza

“Il corso sulla Letteratura per ragazzi, organizzato dal Comune di Borghetto S. Spirito, attraverso la Biblioteca Civica, diventa attività formativa per i Docenti. Il riconoscimento dell’Ufficio scolastico regionale del Miur conferma il valore di un’attività arrivata alla sua XV° edizione, in un lungo percorso di incontri di studio e di approfondimento, pensati per aggiornare concretamente Docenti, Educatori e famiglie che riconoscono alla Lettura un valore educativo, formativo e ludico”.

L’Assessore alla Cultura

Avv. Mariacarla Calcaterra

INFO ED ISCRIZIONI:

Centro Sistema Bibliotecario della Valle Varatella

Biblioteca Civica Borghetto S. Spirito

Palazzo E. Pietracaprina – Piazza Libertà – 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Tel. 0182 973016

mail: biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it