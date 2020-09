Bordighera, operai scaricano furgone e trovano clandestini

A Bordighera alcuni operai stavano scaricando un furgone quando al suo interno hanno trovato tre stranieri.

Gli operai sono gli addetti di un cantiere per la messa in sicurezza dell’Istituto scolastico Ruffini, in via Pelloux di Bordighera, stavano scaricando del materiale edile quando si sono trovati davanti i tre stranieri che sono, poi, risultati irregolari in Italia.

Sul posto è stata chiamata la polizia municipale che, insieme ai carabinieri, hanno avviato gli accertamenti del caso.

E’ probabile che i tre stranieri siano saliti sul furgone pensando che lo stesso fosse diretto in Francia, ma così non è stato.