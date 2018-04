Boom Mezza di Genova, patrocinata da Comune e Regione: evento che unisce tutti

Partita senza problemi, puntualmente alle 9,30 di oggi e con un mare di gente (10mila iscritti) la 14^ Mezza Maratona Internazionale di Genova (21,9 chilometri) sotto la sorveglianza delle Forze dell’ordine che garantiscono la sicurezza.

Successone anche per la Corri Genova (13 chilometri con partenza alle 9,45) e la Family and Dog Run con i cagnolini di famiglia al seguito (3,5 chilometri con partenza alle 10 e runner che invadono il Centro storico).

A dare il via alla manifestazione è stato il sindaco Marco Bucci, che ha fatto il “countdown” alla partenza della gara.

Un evento che a differenza di altri “non divide ma unisce i genovesi” e non offende certo nessuno, che ha quindi ottenuto il patrocinio di Comune, Città Metropolitana e Regione Liguria.

Il percorso della classica di 21,9 chilometri dal porto Antico si snoda nel Centro storico per arrivare in piazza De Ferrari, scendere poi in via Venti Settembre verso il mare. Raggiunto corso Italia si corre sino al borgo marinaro di Boccadasse per poi rientrare verso la città, superando la fiera di Genova e imboccando la Sopraelevata, che per un giorno è riservata solo ai podisti. Quindi si continua sino a raggiungere Sampierdarena, per rientrare in Sopraelevata e tornare al Porto Antico, dove è previsto l’arrivo.

La classifica degli arrivi sul sito web ufficiale