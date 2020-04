Bolzaneto, marocchino trovato con gli skipass in tasca: denunciato per ricettazione

Ieri sera in via Sardorella a Bolzaneto uno straniero è stato fermato dai carabinieri mentre era in giro nei pressi del mercato ortofrutticolo.

Identificato in un marocchino di 44 anni, gravato da pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, al termine degli accertamenti è stato trovato in possesso di due skipass intestati a un’altra persona.

Pertanto, è stato denunciato in stato di libertà per “ricettazione, inottemperanza all’ordine del questore e al decreto del prefetto per allontanamento dal territorio”.

Nello stesso contesto è stato sanzionato amministrativamente per la violazione delle misure contenute nel decreto Conte sull’emergenza coronavirus.