Bologna-Spezia, Italiano: Siamo stati bravi a rimanere uniti

Lo Spezia sbanca ai supplementari il Dall’Ara e strappa un biglietto per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia, dove ad attendere gli aquilotti vi sarà la Roma all’Olimpico. Al termine della gara, mister Vincenzo Italiano commenta così la prestazione dei suoi: “Accedere agli Ottavi è per noi davvero una bella soddisfazione. Vedere questi ragazzi, soprattutto coloro che finora avevano visto poco il campo, esprimersi in questo modo è per me motivo di grande orgoglio. Abbiamo peraltro affrontato una squadra forte, ma i ragazzi non hanno mai mollato, dimostrando di volere a tutti i costi conquistare il passaggio del turno.

Siamo stati bravissimi a non disunirsi quando siamo andati in svantaggio, anche quelli che sono entrati a gara in corso si son fatti trovare pronti, anzi prontissimi e quindi ci teniamo stretta questa vittoria, che penso sia nel complesso meritata.

Mi fa piacere per tutta la squadra e soprattutto per i giocatori che avevano trovato poco spazio; anche questa sera lo Spezia ha dimostrato di poter contare su un grande gruppo, molto ampio e composto da giocatori assolutamente validi, perché, anche oggi, tutti i ragazzi che sono stati schierati hanno saputo offrire prestazioni degne di questi palcoscenici”.