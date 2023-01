Bologna-Spezia 2-0, Lorieri: Non facciamo drammi per questo ko

Nel post-gara della trasferta di Bologna, anche il vice-allenatore dello Spezia Calcio Fabrizio Lorieri ha risposto alle domande della stampa.

“Sotto l’aspetto degli infortuni non è un momento felice, avevamo diverse pedine importanti fuori già prima della trasferta di Bologna, alle quali si sommano anche altre di questa sera. Riteniamo comunque che la partita sia stata affrontata bene, non ci sono state occasioni particolari, c’è stato sicuramente un momento di difficoltà dove Dragowski ha fatto buoni interventi, ma crediamo che la squadra abbia tenuto botta bene.

Dopo l’1-0 abbiamo avuto una ghiotta occasione, prima con Reca e poi con Gyasi, che avrebbe potuto riportare il risultato in parità, ma così non è stato. La squadra ha affrontato la gara nel modo che gli avevamo chiesto, da questo punto di vista non abbiamo niente da recriminare.

Il mercato è sempre un periodo particolare, in cui non è facile lavorare. Ora siamo giunti alla fine del mercato, faremo a fine sessione il sunto di quello che è stato, ma ci sono i dirigenti e la società che sanno come comportarsi e non sono dunque io che devo parlare di questi aspetti.

In questo momento, dopo una serie di risultati utili, ci sono state due battute d’arresto e quindi le cose ora si analizzano con più negatività. Ma rimanendo obiettivi, la realtà dice che la squadra sta facendo il suo percorso, condizionato nelle ultime settimane dalle tante assenze, che però non devono essere un alibi.

L’importante è non fare drammi, cercando di ripartire tutti insieme, concentrandosi sui nostri prossimi impegni. Nel prossimo turno affronteremo il Napoli, la capolista del campionato, contro la quale sarà importante vendere cara la pelle, come sempre abbiamo fatto nel nostro stadio, dove samo stati in grado di mettere in difficoltà tutte le nostre avversarie. Sarà una partita che affronteremo con la giusta convinzione, di questo ne siamo convinti”.