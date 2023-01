Atalanta-Samp, Dea bestia nera dei blucerchiati

L’Atalanta ha vinto le ultime quattro sfide contro la Samp in Serie A (già sua striscia record contro i blucerchiati nel torneo), con un punteggio totale nel parziale di 11-1.

L’Atalanta ha trovato la via della rete in tutte le ultime sei gare contro la Sampdoria in Serie A (14 gol in totale, con una media di 2.3 reti a partita): la Dea non ha mai collezionato più incontri di fila a segno contro i blucerchiati nella competizione. L’Atalanta ha tenuto la porta inviolata in cinque degli ultimi sette confronti contro la Sampdoria in Serie A, compresi i due più recenti: tanti ‘clean sheet’ quanti quelli collezionati nelle precedenti 26 gare contro i doriani nella massima competizione.

La Sampdoria ha vinto 39 dei 101 incontri (31N, 31P) di Serie A contro l’Atalanta; soltanto contro la Roma, i blucerchiati hanno ottenuto più successi (40) nel torneo. Il punteggio più frequente tra Atalanta e Sampdoria in Serie A è lo 0-0, finale di 17 incontri: l’ultimo dei quali il 10 novembre 2019