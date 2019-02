Bologna-Genoa, i numeri dell’arbitro Rocchi

Sarà la direzione arbitrale numero 239 in Serie A per Gianluca Rocchi, designato per la partita tra Genoa e Bologna di domenica allo stadio Dall’Ara.

L’arbitro con qualifica pluriennale di internazionale ha già arbitrato in carriera tre sfide tra Grifone e Bologna nel massimo campionato. Una in Emilia nel 2006/07 e due in Liguria nel 2016/17 e poi nel 2017/18. In totale a livello di Serie A risultano 25 incroci con il club più antico in Italia e 22 con i prossimi avversari. A completare il quadro degli ufficiali di gara, sono stati selezionati come assistenti Alfonso Marrazzo e Filippo Valeriani, con il quarto uomo Francesco Fourneau. Alla video-assistenza arbitrale un altro internazionale come Daniele Doveri, coadiuvato da Pasquale De Meo.