Bologna-Genoa, Ballardini: Gruppo bravo e disponibile

Il tecnico del Genoa Ballardini commenta il successo del Grifone a Bologna.

“La forza del Genoa è quella di avere giocatori bravi e disponibili. La gioia per la salvezza è tanta ed è forte, c’erano tante difficoltà. E il Genoa da quando siamo arrivati noi ha fatto partite di livello meritando tutti i punti che ha guadagnato. Io ancora qui l’anno prossimo? Non lo posso dire, prima è giusto che è io parli con il presidente. Serve chiarezza sui programmi futuri e se avremo un’idea condivisibile si andrà avanti, altrimenti faremo come le altre volte. Rivoluzione o conferma di gran parte di questo gruppo? Sono possibili entrambe le soluzioni, ma ora è presto per parlarne”